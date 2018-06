Heilig Kruis viert nieuwe lokalen: "Na zeven jaar, eindelijk" 25 juni 2018

02u41 0 Mechelen Feest zaterdag bij de Scouts en Gidsen Heilig Kruis. Na vier jaar bouwen, zijn de lokalen van de Mechelse jeugdvereniging aan de Oude Antwerpsebaan eindelijk klaar.

De lokalen van de scouts en gidsen verkeerden in erbarmelijke staat. Vandaar dat de jeugdvereniging plannen maakte voor een nieuwbouw.





"Wat begon als een wild idee, is uiteindelijk uitgegroeid tot een heel nieuw lokaal", zegt Linde Guldentops, die het project samen met Anneleen Steensels en Ine Vercammen trok. "De realisatie duurde alleen veel langer dan gehoopt. Na zeven jaar is het eindelijk af." Het ontwerp dateert al van 2011. Helemaal afgewerkt, bedraagt de kostprijs 420.000 euro. "Dit is het grootste project ooit. Toerisme voor Allen subsidieerde 60.0000 euro, de stad Mechelen 200.000 euro. Het bisdom gaf een renteloze lening."





Leerlingen van TSM deden de ruwbouwwerken en een deel van het schrijnwerk, ouders en oud-leden van de scouts deden de binnenafwerking. Helemaal klaar is het project overigens nog niet. Bij gebrek aan geld is het terrein nog niet afgewerkt. Toch mag het resultaat gezien worden. Burgemeester Bart Somers (Open Vld) sprak bij de opening van "de mooiste jeugdlokalen van Europa". De nieuwbouw bestaat niet alleen uit lokalen, maar is ook uitgerust met douches, sanitair, een moderne keuken en ruimtes waar kan worden geslapen. Op die manier kan deze ook verhuurd worden aan andere verenigingen.





De kleine honderd leden nemen hun intrek na hun zomerkamp.





(WVK)