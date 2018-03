Heel wat volk voor 46ste carnavalsstoet DE MANEBLUSSERS EN GILDE DE KNULLEN VIEREN JUBILEUM TIM VAN DER ZEYPEN

05 maart 2018

02u35 0 Mechelen In Mechelen trok gisteren al voor de 46ste keer de carnavalsstoet door de straten. Onder meer dankzij de zachte temperaturen lokte de stoet heel wat volk naar het centrum. "Ik heb veel snoepjes en beertjes gevangen", vertelt zevenjarige Lize.

Kort na 15 uur werd het startschot van de stoet gegeven aan de Veemarkt. Een fanfare kondigde hem aan. De fanfare werd meteen gevolgd door een karavaan aan carnavalisten en carnavalswagens. "Met zijn 25 groepen waren ze", klinkt het bij de organisatie. "Ze kwamen naast Mechelen verder nog uit de weidse omgeving, waaronder Putte, Leuven, Mortsel, Aartselaar, Kapellen, Sint-Niklaas en Vilvoorde."





De stoet was net zoals de voorbije jaren erg gekleurd en ging gepaard met muziek die niet enkel de carnavalisten liet dansen, maar ook de toeschouwers langs de kant. "Eén dag in het jaar mag je eens zot doen hé", lacht de 28-jarige Yannick. Hij kwam samen met enkele vrienden kijken naar de stoet. "En na de stoet gaan we het feestje nog even verder zetten."





De stoet werd gisteren door heel wat toeschouwers bijgewoond. Vooral aan de start op de Veemarkt, op de Grote Markt en langs de IJzerenleen stonden heel wat toeschouwers. Onder hen was onder meer Sep Pasmans (9). Hij was net zoals heel wat andere kinderen verkleed. "Als clown", zegt de negenjarige Sep. "Ik vind clowns echt heel grappig en leuk." De negenjarige keek vooral uit naar de praalwagens van de deelnemende carnavalisten. Ook Lize (7) uit Bonheiden leefde zich gisteren uit. "Ik vind het zo fijn dat ze van alles gooien. Ik heb dan ook heel wat kunnen vangen", zegt Lize. "Ik ga nog veel snoepjes kunnen eten."





Heel wat volk

Wellicht hadden de zachte temperaturen iets mee te maken met de grote opkomst van de toeschouwers dit jaar. Het weer was in tegenstelling tot de afgelopen ook erg aangenaam. Alleen begon het tegen het einde van de stoet lichtjes te regenen. Hierdoor verliep de leegloop op de Grote Markt, waar de stoet werd ontbonden, iets sneller dan verwacht.





Tevreden organisatie

Toch blikt de organisatie tevreden terug. Dit jaar vierden de twee oudste Mechelse carnavalsverenigingen een jubileum. "De Maneblussers vierde hun vijftigste verjaardag te de carnavalsvereniging Gilde De Knullen hun 4 x 11-jarige jubileum", besluit de organisatie.