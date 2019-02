Hedendaagse kunst hot: ruimere openingsuren voor De Garage Wannes Vansina

08 februari 2019

Exporuimte De Garage in Mechelen heeft de openingsuren uitgebreid omwille van de tentoonstelling ‘Garden of Delight’ van kunstenaar Nick Hannes. Sinds 15 december trok de expo met foto’s van Dubai al 5.140 bezoekers. “De tentoonstelling trekt een brede mix van bezoekers. Opvallend veel jongere bezoekers, studenten, maar ook anderstalige nieuwkomers of mensen die in Dubai gewerkt hebben”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer (Groen). Dat ‘Garden of Delight’ de Magnum Photography Award won in 2017 en de Zeiss Photography Award in 2018 is daar niet vreemd aan. Hedendaagse kunst is momenteel hot in Mechelen want ook de expo ‘It almost seemed a lily’ van Berlinde De Bruyckere in Museum Hof Van Busleyden heeft veel succes, met 10.000 verkochte tickets sinds de opening half december. Dat is dubbel zo veel dan in oktober en november, toen er geen tijdelijke expo in het museum was. ‘It almost seemed a lily’ loopt nog tot 12 mei, de expo van Nick Hannes eindigt op 3 maart.