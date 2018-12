Harry Francis herbeleeft jeugd in The Voice Senior: “Zingen is het beste medicijn tegen mijn kanker” Wannes Vansina

20 december 2018

16u00 0 Mechelen Dankzij The Voice Senior herontdekt Vlaanderen Harry Francis (64). Na hoge toppen te hebben gescheerd in zijn jeugdjaren, was het 35 jaar stil rond de Mechelse crooner. Morgenavond zingt hij om door de ‘knockouts’ te geraken. Het programma herlanceert niet alleen zijn zangcarrière, het zingen helpt hem ook in zijn strijd tegen lymfeklierkanker. “De adrenaline is mijn beste medicijn.”

Francis Harzé – zo heet hij in het gewone leven - is een natuurtalent. Nooit volgde hij zanglessen. “In 1969 hoorde ik Malcolm Roberts’ ‘Love is all’. ‘Dat wil ik later ook doen’, zei ik tegen mijzelf. Ik heb mijzelf leren zingen, door goed naar mijzelf te luisteren. In 1972 heb ik dan meegedaan aan ‘Ontdek de ster’ met een liedje van Paul Quintens, de legendarische arrangeur en liedjesschrijver uit Mechelen. Het was een Nederlandstalig nummer waar ik niet achterstond, maar wat kon ik doen? Ik was 18 jaar.” De wedstrijd werd dan ook niks, maar hij timmerde verder aan de weg en in 1975 en 1977 won hij wél talentenwedstrijden: het Songfestival van de Kust en Wie wordt wie. Hij zong vier jaar voor de Salamanders, een show vergelijkbaar met Het Witte Paard in Blankenberge. Daarnaast trad hij solo op met The Lords, het begeleidingsorkest van Louis Neefs, en met de groten van dat moment als Joe Harris, Udo Jürgens, Will Tura, Freddy Breck, Freddy Quinn en Anne-Christy. Hij concerteerde tot vier keer per week, tot hij moest kiezen tussen de muziek of zijn vaste job als diamantbewerker. Hij koos voor het laatste omwille van de zekerheid, al was het dan met mijn in het hart. Na 24 jaar schakelde hij over op houtbewerking, iets waar hij als kind al van droomde. 35 jaar zong hij geen noot, al bleef het zingen hem door het hoofd spoken. Tot hij zes jaar geleden besliste de draad opnieuw op te nemen. Ziekte besliste daar anders over. “Ik voelde mij alsmaar moe en kon niet meer mee met mijn fietsende kameraden.” Lymfeklierkanker, luidde de diagnose. Hij onderging chemo, maar intussen is de ziekte stabiel. Begin vorig jaar begon hij dan toch terug met zingen: met het oog op een eenmalig concert voor vrienden en familie vorig jaar in oktober in zaal Movri in Boortmeerbeek. De zaal zat vol en het bleef er niet bij. Het afgelopen jaar speelde Harry Francis een tiental concerten, deels met band, deels live on tape. Het zette zijn vrouw Marianne en hun twee kinderen ertoe aan hem in te schrijven voor The Voice Senior. Aanvankelijk reageerde hij boos, al was dat na een kwartier over. Nu is het vooral genieten geblazen. Nadat zowel Helmut Lotti als Dana Winner bij de ‘blind auditions’ omdraaiden voor de crooner en diens ‘How Do I Stop Loving You’ van Engelbert Humperdinck, lijkt de trein te zijn vertrokken. “Je hebt het niet gezien in het programma, maar ik heb geschreeuwd van emotie.” Morgenavond treedt hij aan in de knockouts. Hoe het afloopt mag Francis nog niet verklappen, maar beter is hij alleszins van The Voice geworden. “De oncoloog stelde vast dat mijn bloedwaarden waren verbeterd ten gevolgde van de adrenaline. ‘Je kan niet genezen, maar het is heel goed voor u’, zei hij.” Het klikt ook met Helmut Lotti, niet alleen op muzikaal vlak. “We hebben zelfs halvelings afgesproken om samen eens te gaan trainen in de Ardennen, al zal het in mijn geval dan wel met een elektrische fiets zijn. Twee jaar terug ben ik nog vier keer op een week de Mont Ventoux op gereden, maar daar heb ik achteraf een serieuze ‘patat’ van gehad.” Hij hoopt dat The Voice ook professioneel de deuren opent. Een organisator van cruises organiseerde alvast interesse en er zijn plannen om opnieuw iets samen te doen met John Reels. “Een optreden per week zou ideaal zijn. Zingen voor publiek is een drug.” De halve van The Voice Senior is morgen vrijdag om 20.40 uur te zien op vtm.