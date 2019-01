Hardleerse Leerling-autobestuurder met 2,6 promille in bloed veroorzaakt verkeersongeval Tim Van der Zeypen

14 januari 2019

08u35 0 Mechelen Een leerling-autobestuurder is zijn voorlopig rijbewijs alweer kwijt gespeeld. De jongeman veroorzaakte afgelopen weekend een verkeersongeval. Hij had 2,6 promille in zijn bloed. Bovendien was het ook niet de eerste keer dat hij dronken uit het verkeer werd gehaald.

De politie van Mechelen-Willebroek moest zaterdagavond tussenkommen bij een verkeersongeval op de Postzegellaan. “Er was een verkeersongeval gebeurd met stoffelijke schade”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Bij aankomst bleek de bestuurder dronken te zijn." Hij had volgens de vaststellingen maar liefst 2,6 promille alcohol in zijn bloed. De man was ook zichtbaar dronken. Hierop werd beslist om hem mee te nemen naar het politiekantoor. “Daar mocht hij zijn roes uitslapen in een van onze doorgangscellen”, vult Van de Sande nog aan.

Het voorlopig rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen. “Omdat het ook verboden is om met zo'n rijbewijs te rijden in een weekendnacht tussen 22.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends, zal hij ook hiervoor nog een extra proces-verbaal krijgen”, luidt het. De bestuurder zal het binnenkort mogen gaan uitleggen op de politierechtbank. Daar riskeert hij naast een rijverbod, eens hij over zijn volwaardig rijbewijs beschikt, ook nog een fikse geldboete.

2,7 promille

Het is bovendien ook niet de eerste keer dat hij voor de politierechter zal moeten verschijnen. Op 24 december 2017 zette de politie zijn voertuig ook al een keer aan de kant bij een alcoholcontrole. “Hij had toen 2,7 promille in zijn bloed. Bovendien beschikte hij toen nog niet over een rijbewijs”, aldus Van de Sande.

Afgelopen weekend werden er in totaal 1.033 ademtests afgenomen. Naast deze autobestuurder moesten nog acht anderen hun rijbewijs meteen inleveren. Twee ervan reden onder invloed van drugs, nog eens twee anderen hadden naast drugs ook nog een keer een glas teveel op. “Een van hen had zijn rijbewijs niet op zak. Zijn voertuig werd aan de kant gehouden met een wielklem”, besluit Van de Sande. “Verder werd ook het rijbewijs van vier andere autobestuurders ingetrokken omdat ze tussen de 1,6 en 1,9 promille alcohol in hun bloed hadden.”

Van dertien autobestuurders werd hun rijbewijs tot slot gedurende zes uur ingetrokken, twaalf anderen moesten hun rijbewijs voor drie uur inleveren.