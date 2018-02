Hardleerse dief weigert naar rechtbank te komen 13 februari 2018

H.R. diende zich gisteren voor de correctionele rechtbank in Mechelen te verantwoorden voor diefstallen van onder meer een VISA-kaart (waarmee hij een kleine 5.000 euro afhaalde) en een wagen en voor verschillende inbraken. De man, die momenteel een gevangenisstraf uitzit in Hasselt, weigerde evenwel te komen en er was ook geen advocaat om hem te vertegenwoordigen. De procureur vorderde strenge straffen: vijf jaar gevangenisstraf en een geldboete van 2.400 euro. "Hij liep al verschillende veroordelingen op voor diefstal, maar blijft stelen zonder schuldbesef. We staan machteloos. Elke dag dat hij in de gevangenis zet, is een dag dat hij niet heeft gestolen." Uitspraak op 5 maart. (WVK)