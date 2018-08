Hapjes en drankjes tijdens kermis 02 augustus 2018

Battel Boegeert serveert tijdens Battel kermis, op zaterdag 11 en zondag 12 augustus, in een tent op het Arkkadeplein hapjes en drankjes. Op zaterdag zijn er optredens van de poprockband Conceptual Flaws en Et Alors?, dat oude klassiekers uit de jaren 60 en 70 speelt. De optredens zijn gratis bij te wonen. De tent is op zaterdag en zondag open van 12 tot 22 uur. (AVH)