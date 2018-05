Hanswijkprocessie krijgt dubbel miraculeus bezoek 03 mei 2018

02u32 0 Mechelen Zo'n 1.600 vrijwilligers maken zich op voor de Hanswijkprocessie van aanstaande zondag. Ze zullen de optocht maken in miraculeus gezelschap.

Het was de afgelopen dagen een komen en gaan in het secretariaat in de Hanswijkstraat, waar alles in gereedheid werd gebracht om van de Hanswijkprocessie opnieuw een succes te maken. De blikvangers voor deze editie zitten meteen in de openingsgroep. Twee bedevaartsoorten en tevens basilieken sturen een delegatie. "De orde van de karmelietessen in Vilvoorde komt met de Onze-Lieve-Vrouw van Troost. Ik had dit niet verwacht, maar hoogst uitzonderlijk zullen de zusters het miraculeuze beeld mee begeleiden. Aanleiding is de 550ste verjaardag van de stichting", vertelt Frieda Van Vaeck. "Daarnaast verwelkomen we een delegatie met het Mariabeeld van Oostakker. Het staat bekend om de miraculeuze genezing van Pieter De Rudder. Nadat hij met zijn gebroken been twee keer rond de heuvel was gegaan, genas Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes hem. De genezing werd erkend als mirakel." Miraculeus gezelschap dus voor de vele vrijwilligers, die andermaal in grote getalen zullen meestappen. "Er heeft net nog een fanfare afgezegd, maar ik heb geen enkele groep moeten schrappen. We hebben dit keer ook een openingsfanfare van de scouts uit Oudenaarde en die hebben we anders niet." Het programma begint om 11 uur met een viering in de Hanswijkbasiliek voorgegaan door kardinaal Jozef De Kesel. De processie start om 15 uur in de Keizerstraat, om twee uur later aan te komen in de Hanswijkstraat. (WVK)