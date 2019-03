Hans Keldermans neemt afscheid van gemeenteraad en Vlaams Belang, Kenzo Van den Bosch volgt op Wannes Vansina

25 maart 2019

21u00 0 Mechelen Kenzo Van den Bosch (22) heeft zonet voor Vlaams Belang de eed afgelegd in de gemeenteraad. Hij vervangt Hans Keldermans, die afscheid neemt van de partij en de gemeentepolitiek.

Keldermans stond als militant mee aan de wieg van het Vlaams Belang (toen nog Vlaams Blok) in Mechelen. Hij zetelde sinds 2001 in de gemeente- of OCMW-raad maar zet daar nu zelf een punt achter. “Ik was al voor de verkiezingen van plan om een stap terug te zetten, maar heb mij laten overhalen om de lijst te duwen. Die plek leek mij onverkiesbaar”, vertelt Keldermans.

Hij raakte wél verkozen. Dat het actieve gemeenteraadslid na amper drie maanden toch afstand doet van zijn mandaat, heeft te maken met strubbelingen binnen zijn partij. Hij vindt dat Mechelen miskend werd door de partijleiding bij de opmaak van de kieslijsten. “Ik blijf actief binnen de Vlaamse Beweging, maar ben uit Vlaams Belang gestapt.”

Hij vindt dat hij als gemeenteraadslid zaken heeft kunnen verwezenlijken. “Al was het moeilijk om er vanuit Vlaams Belang voorstellen door te krijgen. Als wij zeggen dat het gras groen is, dan zijn er nog die beweren dat het blauw is.” Hij is het blijven kloppen op dezelfde nagel – de multiculturele samenleving – ook moe. “Het is nu aan een ander om met vernieuwde moed te beginnen kloppen.”

Die ander is Kenzo Van den Bosch, een 22-jarige nieuwkomer in de politiek. Hij stond op de derde plaats bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar raakte net niet verkozen. “Ik heb goesting om er in te vliegen. Accenten die ik wil leggen, zijn het behoud van de culturele tradities die Mechelen eigen maken en voorkomen dat er in Mechelen een moslimschool komt.”

Hans Keldermans zal een dankbrief ontvangen namens de gemeenteraad, maar volgens Marc Hendrickx (N-VA) mocht het meer zijn. “Hans Keldermans was op zijn zachtst gezegd een kleurrijk figuur die met zijn beide voeten tussen de gewone mensen stond.”