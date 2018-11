Hanneke houdt kustexpo in eigen huis Wannes Vansina

08 november 2018

16u22 0 Mechelen Huiskamergalerie yoHanneke in Mechelen opent dit en volgend weekend een expo met werk van kunstenaars Anusch Bayens en Maarten Haverkamp.

Hanneke Vermeulen ontvangst al sinds 2010 kunstenaars in haar meer dan een eeuw oude herenhuis aan de Schuttersvest, twee à drie keer per jaar. Haar missie: kunst dichter bij de mensen brengen.



“Het is een unieke kans om kunst in een authentiek Mechels herenhuis te bezichtigen. Bezoekers hebben bijgevolg beter een idee over hoe het werk bij hen zou kunnen hangen. Galerijen in Antwerpen en Brussel zijn meestal vrij leeg, terwijl ik hier ook gewoon woon”, vertelt de galerijhoudster. Dit keer opent ze vier dagen de deuren voor de expo ‘Reflectie’. Zoals vaak combineert ze 2-dimensionaal met 3-dimensionaal werk. Haverkamp is een fotograaf gefascineerd door objecten zoals hekwerk, Bayens maakt al meer dan tien jaar sieraden, sculpturen, schilderijen en functionele stukken uit glas. yoHanneke is telkens geopend van 14 tot 17 uur.