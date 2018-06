Handtas uit auto gestolen 06 juni 2018

In de Bakelaarstraat heeft een dief ingebroken in een personenwagen. Deze stond geparkeerd langs de weg. Er werd een handtas uit gestolen. De buit bestaat naast enkele cosmeticaproducten ook nog uit enkele identiteitsdocumenten. Om in het voertuig te geraken werd een raam ingeslagen. (TVDZM)