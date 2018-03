Handtas gestolen 02 maart 2018

In een horecagelegenheid in de Van Beethovenstraat wist een dief de hand te leggen op de handtas van een 41-jarige vrouw. Ze had deze even onbeheerd achtergelaten. De tas werd later teruggevonden, maar een mp3-speler en cash geld waren weg. (WVK)