Handelaars organiseren shoppingavond voor Black Friday Wannes Vansina

19 november 2018

Handelaars organiseren shoppingavond voor Black FridayDe meeste winkels in de Mechelse binnenstad blijven nu vrijdag open tot 20 uur naar aanleiding van ‘Black Friday’. Vorig jaar gaf overkoepelende handelaarsvereniging Mechelen MeeMaken voor het eerst een eigen invulling aan dit event. “Mét groot succes. Een vervolg kon dus niet uitblijven. Dit keer pakken we het nog grootser aan”, zegt voorzitter Geert Milis. De focus van de activiteiten ligt tussen 16 en 20 uur. In Amerika rennen mensen in alle drukte door de winkelstraten, Mechelen MeeMaken kiest voor een rustigere aanpak. De deelnemers verwennen met kortingen, geschenken, hapjes, drankjes en verrassingen als een eenmansorkest, een vuuract en een wereldkampioen complimenten geven. Een watertaxi vaart tussen het Rode Kruisplein en de Haverwerf enerzijds en tussen de Zandpoortvest en de Haverwerf anderzijds. “We merken dat onze handel en horeca dit keer opnieuw erg creatief uit de hoek komt met leuke acties. Zo kan je bij heel wat zaken op de Grote Markt profiteren van speciale Black Friday-menu’s of -dranken en zetten ze op de IJzerenleen leuke win-acties op poten. Bij Schockaert kan je bijvoorbeeld het gewicht van een bol kaas raden, bij Windels maak je dan weer kans op een zeer exclusieve fles whisky”, aldus Milis. Een overzicht is terug te vinden op www.shoppeninmechelen.be.