Handelaars dompelen winkelstraten onder in romantiek 15 februari 2018

De Mechelse winkelstraten baadden gisteren in valentijnssfeer. De overkoepelende handelaarsvereniging Mechelen MeeMaken organiseerde verschillende activiteiten in een poging om van Mechelen de meest liefdevolle stad van Vlaanderen te maken, al speelde het kille weer wel een beetje parten. Hostessen deelden pralines uit terwijl een 'love wall' passanten uitnodigde om een liefdesboodschap achter te laten. Tot slot trotseerde zangeres Robin de la Rue de koude met een valentijnsrepertoire. "Valentijn blijft belangrijk voor onze handel en horeca. Volgend jaar zetten we er zeker opnieuw op in, maar of dat op dezelfde manier zal zijn, weten we nog niet", zegt projectmedewerker Evelien Morreel van Mechelen Meemaken. Veel kans dat er wel weer valentijnsdecoratie komt. "Foto's van onder meer het beertje werden massaal gedeeld op sociale media." (WVK)