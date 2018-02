Handelaars dompelen stad onder in romantiek 12 februari 2018

De overkoepelende handelaarsvereniging Mechelen MeeMaken organiseert op 14 februari voor de eerste keer 'Valentijn in Mechelen', met onder meer een liefdesmuur, chocolaatjes en een optreden van Robin de la Rue.





Er hangt al een tijdje romantiek in de Mechelse lucht dankzij de plaatsing van sfeerverlichting en grote eyecatchers op verscheidene plaatsen in de stad. Mechelen MeeMaken doet daar op 14 februari nog een schepje bovenop. "Wij grijpen elke gelegenheid aan om onze handel en horeca te promoten en op een originele manier voor extra beleving in de binnenstad te zorgen", zegt voorzitter Geert Milis. Bezoekers van de IJzerenleen kunnen tussen 13 en 18.30 uur een romantische boodschap achterlaten op een 'love wall' en sociale media. Je doet er niet alleen je geliefde een plezier mee, maar kan er ook een trip naar Parijs of filmtickets mee winnen. In de winkelstraten en later aan het station zullen hostessen in valentijnskostuum voorbijgangers verrassen met chocolaatjes en het inspiratiemagazine 'Shop smart, shop local'. Afsluiten gebeurt tussen 16 en 17.30 uur op de IJzerenleen met een optreden van de Mechelse zangeres Robin de la Rue. (WVK)