Hamburgers en bier moeten natuur redden TRIO ORGANISEERT EETFESTIJN VOOR UITBREIDING DEN BATTELAER TIM VAN DER ZEYPEN

10 april 2018

02u35 0 Mechelen De natuur redden met hamburgers en bier: het klinkt bizar, maar net dat is wat Ann Ongena (41), Bart Van den Moorter (34) en Eddy De Meyer (64) willen doen. Zij organiseren op 21 april eetfestijn 'Burgers 'N Beer' voor de uitbreiding van 'Den Battelaer'.

"Burgers 'N Beer 4 Nature is een samenwerking tussen een groep vrijwilligers die zich inzet voor natuurgebied 'Den Battelaer' en 'Chateau Mariette' en de mannenkookploeg voor hobbykoks van Muizen", legt Bart Van den Moorter uit. Met het evenement willen hij en zijn kompanen zo veel mogelijk geld inzamelen zodat er binnenkort een team van Natuurpunt kan deelnemen aan Expeditie Natuurpunt. Dat is een trektocht door de Vlaamse natuur, waarbij elk team een eigen gekozen natuurgebied kan steunen. "Wij hebben gekozen voor de uitbreiding van 'Den Battelaer'. Met ons ingezamelde geld willen we extra natuurgebieden aankopen", vult Ann Ongena aan. Startgeld om te mogen deelnemen aan de expeditie is minstens 1.500 euro. Om aan dat geld te geraken werden er door Ann en Bart al verschillende acties op poten gezet. "Zo werd er naast een kerstmarkt ook een jeneverwandeling georganiseerd", vertellen Ann en Bart nog. "Maar om nog meer geld in het laatje te brengen, plannen we met Burgers N' Beer een nog grootschaliger evenement."





Hobbykoks

Voor 'Burgers 'N Beer' deden de Mechelse natuurliefhebbers een beroep op de hobbykoks uit Muizen. "Toen de vraag kwam om hen te helpen, hebben we niet lang moeten nadenken", aldus Eddy De Meyer van de hobbykookploeg. "Sinds enkele jaren houden we minstens een culinaire avond per jaar. De keuze om deze avond dit jaar in teken van de natuur te stellen, was snel gemaakt. Bovendien is het ook niet de eerste keer dat wij ons inzetten voor de natuur. Enkele jaren geleden hebben we al een keer meegeholpen aan een evenement voor Natuurpunt in Muizen. Toen hebben we de deelnemers van een nachtwandeling 's ochtends voorzien van spek en eieren."





'Burgers 'N Beer' - zoals de naam het al verklapt - zal een combinatie worden van culinaire hamburgers en degustatiebieren. "Bezoekers kunnen kiezen uit vier eigen gemaakte gourmetburgers", klinkt het nog. "Er is rekening gehouden met iedereen. Zo is er naast een veggie hamburger ook nog een klassieke hamburger, een culinaire hamburger en een kipburger." Het evenement vindt plaats op zaterdag 21 april 2018 tussen 12 uur en 19 uur in zaal Rerum Novarum in Muizen. "De kookploeg zal instaan voor de hamburgers, wij voor de bediening in de zaal", besluiten Ann en Bart. "We hopen op een 150-tal deelnemers." Een hamburger met frietjes kost vijftien euro. Vooraf inschrijven kan nog tot 19 april. Om in te schrijven wordt best gemaild naar battle4nature@gmail.com.