Halfdove dj maakt na vijf jaar comeback NADAT ZIEKTE VAN MEUNIÈRE EDWIN KORVER IN DIP DEED BELANDEN WANNES VANSINA

22 augustus 2018

02u43 0 Mechelen Vijf jaar geleden stond de Mechelse Edwin Korver (48) op en bleek hij plots aan één kant volledig doof. Het betekende het einde van het populaire deejayduo Ed & Kim. Deze zomer maken ze hun comeback. Ed is euforisch. "Maanrock is echt een thuismatch. Ik ga er ZO hard van genieten!"

Ed & Kim zetten zaterdag de Boiler Room van Pukkelpop op zijn kop. De Mechelaar is er nog van aan het bekomen. "Ik heb gedanst, gelachen en vooral genoten van de eerste set op Pukkelpop met Kim sinds ik plots doof werd aan mijn linkeroor", vertelt Edwin met hese stem. Minstens wekelijks speelden hij en zijn collega in de hoogdagen ten dans, negen keer stonden ze op de affiche van Pukkelpop. Tot de ziekte van Menière Ed & Kim deed verstommen. Zijn doofheid joeg Edwin van het podium, Kim Mathijs ging alleen verder als Michael Midnight. Tot die laatste vorig jaar op Maanrock kwam spelen en het ook bij Edwin opnieuw begon te kriebelen.





Diep dal

"Ik ben door een diep dal gegaan. Nadat de ziekte van Menière mijn linkerbinnenoor vernietigde, had ik nooit durven dromen ooit weer op het podium te staan. Aanvankelijk durfde ik niet meer in luide muziek te komen uit schrik volledig doof te zullen worden, ook al heeft mijn aandoening daar volgens mijn artsen helemaal niks mee te maken. Uit dat diepe dal ben ik na een paar jaar wel uit, ik heb weer energie voor nieuwe zaken." De muzikale Maneblusser is enorm blij de stap te hebben gezet.





De organisatie van Pukkelpop had het vooraf al over "de Belgische comeback van het jaar". "Pukkelpop was fantastisch. Ik was euforisch en heb de hele tijd staan dansen en bewegen", lacht hij. Wat ook meespeelt: zijn kinderen stonden mee op het podium. "Zij hebben papa nooit weten draaien. Zo maken zij ook eens mee wat een groot deel van mijn leven is geweest."





Thuismatch

Ook in Mechelen zullen de kinderen van de partij zijn, samen met de hele familie en een massa vrienden. "Pukkelpop was heel speciaal, maar Maanrock is echt een thuismatch. Het gaat anderhalf uur knallen zijn. Na Maanrock staat nog Rock Landen op het programma, maar dan lassen Ed & Kim opnieuw een pauze in. Het duo besliste het rustig aan te doen en het aantal optredens te beperken tot een vijftal per jaar. Ed heeft naast zijn drukke job als labelmanager immers ook een nieuw engagement op zich genomen: op vraag van Caroline Gennez komt hij op 14 oktober op voor sp.a.





"Ik wil van Mechelen een nog fijnere en leefbaardere stad maken en mij vooral in jeugd en cultuurbeleid verdiepen." Ed & Kim spelen zondag op het Feest Podium van 21.30 tot 23 uur.