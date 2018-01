Half jaar cel voor bezit van vouwmes 02u32 0

Zes maanden cel en een geldboete van 800 euro. Die straf kreeg gisteren Mechelaar Driss L. opgelegd. De jongeman stond terecht voor het bezit van een vouwmes. Het wapen werd gevonden tijdens het fouilleren van de politie. Die deed dat nadat de man werd opgepakt als verdachte in een dossier omtrent gauwdiefstallen. Het mes werd gevonden in een broekzak. Aan de politie verklaarde hij dat hij het mes bij zich had omdat hij op straat wel vaker mensen tegenkomt met slechtere bedoelingen dan die van hem. De man is geen onbekende voor het gerecht. In het verleden liep hij voor slagen en verwondingen, diefstallen, smaad, inbraken en partnergeweld al maar liefst vijftien veroordelingen op. Of hij in beroep zal gaan tegen de effectieve gevangenisstraf is nog niet gekend. (TVDZM)