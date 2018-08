Hakim Boutkabout is nr. 1 van Be.One 29 augustus 2018

02u31 0 Mechelen Hakim Boutkabout (39) zal op 14 oktober de lijst van Be.One trekken. "Ik wil de Mechelse diversiteitsmythe doorprikken", zegt hij.

Be.One van onder anderen Dyab Abou Jahjah komt op in Antwerpen, Gent, Beringen en dus ook Mechelen. Lijsttrekker in de Dijlestad wordt Hakim Boutkabout, geboren en getogen Mechelaar en werkzaam als salesmanager in een internationaal bedrijf. Ook hier is 'radicale gelijkheid' het thema. "De burgemeester heeft het alsmaar over 'één fiere Mechelse gemeenschap', maar de werkelijkheid is helemaal anders. Hij is er niet in geslaagd het samenleven duurzaam te maken", zegt de lijsttrekker. Hij verwijst naar de weinig diverse politie, de hogere werkloosheid bij Mechelaars van allochtone origine, het ontbreken van een dame met hoofddoek achter de balie van het stadhuis, het weigeren van een bouwvergunning voor de moslimschool. "Wij gaan voor een samenleving waarbij iedereen wordt aanvaard in zijn identiteit."





2.500 stemmen

Be.One zal in Mechelen niet met een volledige lijst komen. Volgens Boutkabout is het wel mogelijk om 2.500 stemmen te halen, nodig om een zitje in de gemeenteraad te veroveren, maar zal dat hard vechten zijn. "Bedoeling is vooral Be.One neer te zetten met het oog op de volgende verkiezingen."





Meer info op de Facebookpagina van Be.One Mechelen. (WVK)