Haal je groenten en fruit in het dorpshuis 22 februari 2018

02u46 0 Mechelen Veronique Van den Bergh start een afhaalpunt voor groente- en fruitpakketten op in het dorpshuis van Walem. Vorig jaar hebben enkele buurtwinkels de deuren gesloten. "De Walemnaars moeten in eigen dorp inkopen kunnen doen."

Veronique baatte tot oktober vorig jaar een groente- en fruitwinkel uit in Walem. Omdat de zaken minder goed begonnen te gaan, besloot ze de winkel te sluiten. Het was niet de enige buurtwinkel die de deuren sloot in het dorp, al moet gezegd dat het al bij al nogal meevalt met het winkelaanbod in Walem.





Veronique bleef sinds de sluiting van haar zaak wel leveren aan bedrijven en zal voortaan ook het dorpshuis bedienen. "Mijn bedoeling is om mee de lokale economie leven in te blazen. In de eerste plaats omwille van het dalend aantal buurtwinkels en in de tweede plaats om de lokale boeren en producenten te steunen", vertelt ze.





Soep

Naast fruit en groenten biedt ze ook een aantal bereide gerechten als soep en lasagne aan. "Ik ben op zoek naar lokale producenten voor onder meer ook ambachtelijke producten als honing en sap en bioproducten."





Schepen van Wijk- en Dorpszaken Katleen Den Roover (N-VA) is blij met het initiatief. Zij wil de dorpshuizen zien uitgroeien tot draaischijven voor allerlei kleinschalige projecten. "Het afhaalpunt gaat een bijkomende dynamiek geven aan de werking van het dorpshuis. Het past perfect in de vernieuwde dorpsvisie", zegt Den Roover.





Voedsel voor de geest

Van den Bergh zal tijdens het openhouden van het afhaalpunt overigens ook de boekenruil en het afhaalpunt van de bibliotheek voor haar rekening nemen. Pakketten groenten en/of fruit bestellen, kan via de afhaalservice van de bibliotheek. Het afhaalpunt is op woensdag geopend van 15 tot 18 uur. Bestellen kan via 0496/50.67.05, info@artisjok.be of via een formulier dat verkrijgbaar is in het Walemse dorpshuis. (WVK)