Gsm van 77-jarige gestolen Antoon Verbeeck

19 januari 2019

13u44 0

Een 77-jarige vrouw is het slachtoffer geworden van een diefstal. Toen de dame een wandeling aan het maken was in de Eikestraat ging de dief aan de haal met haar gsm. De politiezone Mechelen-Willebroek werd ingelicht.