16 januari 2019

In de Draaibankstraat hebben dieven ingebroken in een personenwagen. Deze stond geparkeerd langs de openbare weg. De dieven gingen ervandoor met een gsm-toestel en een autoradio. Om in het voertuig te geraken, werd er volgens de politiezone Mechelen-Willebroek een deur geforceerd.