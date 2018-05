Gsm-dieven riskeren vier maanden cel 04 mei 2018

02u55 0

Twee mannen riskeren elk een celstraf van vier maanden en een geldboete van 800 euro effectief. Het duo moest zich verantwoorden voor de diefstal van een smartphone. Deze werd gestolen in een kledingwinkel voor kinderen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. "Een van hen lokte de winkelbediende naar de achterkant van de winkel waarop de andere ervandoor ging met de gsm", zei procureur des Konings Lieselotte Claessens. De twee konden later geïdentificeerd worden dankzij bewakingsbeelden van de winkel én die van de stad Mechelen. De winkelbediende stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding. De twee beklaagden stuurden hun kat naar de rechtbank. Vonnis op 30 mei. (TVDZM)