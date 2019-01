Grote zoekactie op Leuvense Vaart naar vermiste John Krahe (74) Tim Van der Zeypen

08 januari 2019

11u45 5 Mechelen Op de Leuvense Vaart in Mechelen is er momenteel een zoekactie bezig. De hulpdiensten zijn er op zoek naar de vermiste John Krahe (74). Politie en de Civiele Bescherming zijn ter plaatse.

Omstreeks 10.00 werd de zoekactie opgestart. De Civiele Bescherming is er met een sonarboot die ook effectief werd ingezet. Samen met een tweede boot, wordt de Vaart op en af gevaren. Speurders van de politie zoeken ook actief mee naar de 74-jarige Krahe. De man werd voor het laatst gezien afgelopen zaterdag. Vermoedelijk verliet hij zijn woning in de Tuinbouwstraat tussen middernacht en 9.30 ‘s ochtends. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de zeventiger. De familie van de zeventiger ging zondag al zelf op zoek in de directe omgeving. Onder meer in Hombeek ter hoogte van de zeilclub en in de directe omgeving. Vandaag breidde de zoekactie uit naar de Leuvense Vaart. Vermoedelijk communiceren lokale politie of de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket later op de dag.

Eerder verspreidde het parket samen met de Federale Politie al een opsporingsbericht. “De Mechelaar is 1 meter 70 lang en struis gebouwd. Hij draag ook een bril”, aldus politie en parket. “De man draagt vermoedelijk een zwart met grijs gestreepte broek, blauwe sneakers en een blauwe stoffen jas.” Politie en parket vragen om meteen met hen contact op te nemen indien u meer informatie heeft over deze zaak. “Dat kan via dit tipformulier op onze website of via het gratis telefoonnummer 0800/30.300.”