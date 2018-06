Grote schoonmaak op bedrijventerrein 09 juni 2018

Bedrijventerrein Mechelen-Zuid ligt er weer netjes bij. Een 70-tal medewerkers van tien verschillende bedrijven trok er vrijdagnamiddag op initiatief van bedrijvenvereniging BMZ en Mooimakers op uit voor een grote schoonmaak. In verschillende teams maakten ze de straten netjes. Tot een grote hoop ingezameld afval leidde dat evenwel niet. De kuisploegen haalden vooral massa's sigarettenpeuken op. "Om de twee weken komt de stad het zwerfvuil opruimen, de actie had dan ook eerder een sociaal en sensibiliserend oogmerk", zegt bedrijventerreinmanager Benjamin De Bruyn. De actie kaderde ook in de ambitie om de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein te verbeteren. "Een verbetering van het groen is in onderzoek." (WVK/)