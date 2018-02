Grote Prijs Ernest Albert zoekt schilders 24 februari 2018

02u26 0

De stad Mechelen organiseert dit jaar opnieuw de 'Grote Prijs Ernest Albert'. Deze prijs voor beeldende kunsten wordt tweejaarlijks toegekend en gaat dit jaar naar een kunstenaar die uitmunt in schilderkunst. Inschrijven kan tot en met 16 april. Aan de belangrijke kunstprijs is een prijzenpot van 7.500 euro verbonden. Ernest Albert (1900-1976) was een begenadigd kunstschilder en voormalig directeur van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Mechelen. De kunstprijs staat open voor professionele beeldende kunstenaars geboren, wonend, gestudeerd of werkend in België. Voorkeur wordt gegeven een figuratieve kunst. (WVK)