Grote Nieuwedijkstraat op 8 maart weer open voor verkeer

25 februari 2019

De aannemer legt de laatste hand aan de werf in de Grote Nieuwedijkstraat in Mechelen. Op 8 maart moet de straat klaar zijn. De tweede fase van de vernieuwing zal dan anderhalf jaar hebben geduurd, een halfjaar langer dan gepland. Vanaf 11 maart zullen ook de bussen van De Lijn hun oorspronkelijke route door de straat hernemen. Overigens is het ook na 8 maart nog niet helemaal gedaan met werken in de straat. Twee maanden later worden nog de fietssuggestiestroken aangebracht. Op dat moment kan het verkeer tijdelijk niet door. In mei gaat de Grote Nieuwedijkstraat nog eens drie weken dicht voor de aanleg van een veilige fietsoversteek ter hoogte van de Vrouwvliet.