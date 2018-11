Grote Nieuwedijkstraat krijgt pas einde maart asfalt Wannes Vansina

29 november 2018

13u01 0 Mechelen Bewoners en gebruikers van de Grote Nieuwedijkstraat in Mechelen oefenen best nog wat geduld. Pas einde maart krijgt de straat een asfaltlaag. De tweede fase van de vernieuwing zal dan anderhalf jaar hebben geduurd, een halfjaar langer dan gepland.

Momenteel vorderen de werkzaamheden goed, meldt de stad. De boordstenen zijn bijna allemaal geplaatst alsook de fundering van de meeste voetpaden en rijbaan. Op 7 december volgt de plaatsing van de onderlaag in asfalt tussen de Gebroeders Romboutsstraat en Paardenkerkhofstraat, als het weer dat tenminste toelaat. Na de werkzaamheden zal de werfzone opnieuw bereikbaar zijn met de wagen, als de kruispunten tenminste open zijn. De kruispunten met de Gebroeders Romboutsstraat, Nijverheidstraat en Pasmolenstraat moeten nog worden aangelegd in beton. Kruispunt Pasmolestraat gebeurt al in de week van 10 december, waarna het beton nog drie weken moet uitharden. Nadien volgen de andere twee. De toplaag asfalt kan pas geplaatst worden rond eind maart 2019 omdat de asfaltcentrales sluiten tijdens de winter. Het maakt dat de werf pas in het voorjaar klaar zal zijn, terwijl dat september had moeten zijn. Dat onder meer door de problemen die ontstonden door grondwatervervuiling, waardoor de werf nu een tweede winter ingaat.