Grote Markt loopt vol voor Niels Destadsbader Maanrock 27 augustus 2018

"Gelukkig begon het zondagavond nog te regenen, anders was de Grote Markt te klein geweest", grapt Kristof Calvo van mmMechelen Feest. "Natuurlijk hadden we op beter weer gehoopt, maar over het hele weekend genomen hebben de weergoden ons nog gespaard. En als je met zo'n weer 130.000 mensen naar je festival kan lokken, dan zijn wij pas héél goed bezig."





"Maanrock ging al van start met de beste vrijdag sinds we het festival drie dagen lang organiseren. Op zaterdag was het ongeveer even druk als vorig jaar. Op zondag liet Niels Destadsbader de Grote Markt al vollopen, en dan moesten Abba Gold, Rob De Nijs, De Kreuners én Discobaar A Moeder nog komen! Van de klassieke dip - wanneer iedereen iets gaat eten - was zelfs niets te merken. Maar niet enkel aan het Groot Podium was het druk, ook ons aanbod klassiek deed het beter dan ooit, het feestpodium op de IJzerenleen is een begrip aan het worden... neem daar de stilteplek bij, Rommy's kindertuin, Moes, De Koer en nog zoveel meer. Maanrock is geen muziekfestival meer, maar een ontdekkingstocht door Mechelen waarbij iedereen gewapend met onze Maanrockprogrammatie op eigen tempo allerlei nieuws ontdekt."





