Grote Markt loopt vol voor Langste Veggietafel Wannes Vansina

18 april 2019

20u43 4

De Mechelse Grote Markt stroomde vanavond vol voor de Langste Veggietafel. Meer dan duizend deelnemers genoten van een zelfbereide picknick, andere genoten van lekkers van een van de voor het eerst volledig veganistische eetstanden. “We focussen dit jaar nog een tikkeltje meer dan anders op het klimaat. De vleesindustrie en -consumptie hebben een belangrijk aandeel in de opwarming van onze aarde. Bovendien is teveel vlees eten niet erg gezond. We willen de Mechelaars uitdagen om minstens één maal per week vlees en vis achterwege te laten en voor een vegetarisch alternatief te kiezen”, zeggen de organisatoren. Aan de massa deelnemers te oordelen, zit vegetarisch eten duidelijk in de lift. Het wat speuren aan de lange tafels naar een vrij plaatsje,en rijtje schuiven aan de eetstanden. De Langste Veggietafel werd voor de elfde keer georganiseerd door Mechelen Klimaatstad en EVA Mechelen met steun van de Stad Mechelen.