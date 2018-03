Grote Markt heeft nieuw restaurant 14 maart 2018

02u29 0 Mechelen Sinds afgelopen weekend is de Mechelse Grote Markt een restaurant rijker: Kapriz. "Een bevlieging", lacht zaakvoerder Herman Van Eetvelde (69), die al tonnen ervaring heeft.

Van Eetvelde baat nu brasserie Plaisances aan de Plaisancebruggen uit en hij zal dat ook blijven doen. Hij was dan ook niet meteen zinnens om een nieuwe zaak - de zevende al in zijn lange carrière - te openen, maar de gelegenheid deed hem anders besluiten. "De opportuniteit was er: dit pand aan de Grote Markt stond leeg en ik vond een goede kelner en chef-kok", vertelt hij.





Ervaren rot

Het concept komt van Fabrice Brauer (46), die al in verschillende sterrenzaken werkte. "Ik werkte drie jaar voor Carlton aan de overkant van de Grote Markt en zag dit pand leegstaan. Er moest iets mee gebeuren! Dankzij Herman kreeg ik de kans." Er was wel veel werk aan de voormalige Stuffed: zowat alles werd vernieuwd nadat de vorige uitbaters de boel hadden gesloopt. Ook in de keuken zwaait een ervaren rot de plak: Jef Dillen (61). Hij baatte samen met zijn vrouw Chantal 24 jaar De Lanteern uit in Battel. "Specialiteiten? Alles wat op onze beperkte kaart staat, die we om de twee maanden zullen aanpassen aan de seizoenen", vertelt de chef-kok. Alles wordt vers bereid. Bedoeling is de betere keuken te brengen. "Geen croques of pannenkoeken, want die kan je overal eten. In de plaats wel toast met zalm of café gourmant", zegt Brauer.





De keuken is geopend van 12 tot 14 en van 18 tot 21 uur, al kan je in de namiddag wel kleinere gerechten krijgen. Kapriz is alle dagen geopend vanaf 10 uur. Maandag is sluitingsdag.