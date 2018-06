Grote drugszaak uitgesteld na recente arrestatie 02 juni 2018

02u56 0 Mechelen De rechtbank van Mechelen heeft een grote drugszaak, waarbij gisteren veertien beklaagden voor de rechters verschenen, uitgesteld naar 4 oktober.

Een vermeend bendelid, een spilfiguur volgens het parket, werd pas vorige maand gearresteerd. Zijn raadsman, Frédéric Thiebaut, vroeg zelf om het uitstel. Hij wou zich voor de volle honderd procent kunnen voorbereiden op het dossier, iets wat door de recente arrestatie nog niet mogelijk was. De verdachte zou alle betrokkenheid in de zaak ontkennen. "Daarom wil ik eerst de getapte telefoongesprekken kunnen nagaan", zei meester Frédéric Thiebaut. Sinds de bende in september 2017 werd opgerold, zitten twee andere verdachten in de gevangenis. Toch konden alle raadsmannen zich vinden in de vraag tot uitstel door hun confrater. De recent gearresteerde verdachte zal nog voor de zomer verhoord worden door de politie.





(TVDZM)