Grote drugszaak over invoer van cocaïne uitgesteld Tim Van der Zeypen

10 januari 2019

17u30 0 Mechelen Op de rechtbank van Mechelen zou vanmorgen normaal gezien een grote drugszaak zijn behandeld over de invoer van cocaïne en mogelijkz witwas. Een zevental verdachten moesten zich voor hun betrokkenheid komen verantwoorden maar de zaak werd uitgesteld naar mei 2019. Dit omdat de verdediging onder meer een andere zaak naar valsheid in geschrifte toegevoegd wou zien in dit dossier.

De zaak dateert nu al meer dan tien jaar geleden. In 2007 werd er op de luchthaven van Mauritanië een container onderschept met daarin 629 kilogram aan cocaïne. Via interpol en verder onderzoek vielen de namen van twee Belgen uit de Mechelse regio. Zij hadden mogelijks een auto opgestuurd naar de zoon van een voormalige president in het Afrikaanse land. Daarin zat zo’n 800.000 euro verstopt. Nadat er niet veel later een container in België werd teruggeroepen, waarin voor zo’n 1,3 miljoen euro lag verstopt in een zetel en het geld verpakt was op dezelfde manier als in de wagen, werd het onderzoek uitgebreid. Belgische speurders brachten uiteindelijk een hele criminele organisatie in beeld met in totaal zo’n zeven verdachten. Zij zouden volgens het parket cocaïne in grote schaal ingevoerd hebben naar ons land.

Vanmorgen zou de zaak normaal gezien behandeld zijn maar dat was buiten de verdediging van van de zeven verdachten gerekend. Volgens hen was er niet enkel een discussie over de mogelijke verjaring van het dossier maar ook over de overschrijding van de redelijke termijn. De raadsmannen willen nu weten waarom het zolang duurde alvorens de zaak op zitting kwam. Bovendien vroeg meester Frédéric Thiebaut de toevoeging van een ander dossier aan dit onderzoek. “Een dossier van een van de verdachten die klacht had ingediend tegen de politie voor valsheid in geschrifte”, klonk het. Dat dossier ligt momenteel op het Hof van Cassatie. De rechtbank was van oordeel dat in het belang van de verdediging het dossier gevoegd moest worden en stelde de zaak uit naar mei 2019. De zaak zal dan normaal gezien een hele dag in beslag nemen