Grootste fan Planckendael-olifanten verkoopt gadgets voor Qiyo-fonds. “Dood van Qiyo, Phyo Phyo en Tarzen heeft diep op me ingehakt” Wannes Vansina

25 maart 2019

15u27 0 Mechelen Kris Lamon (58) uit Muizen heeft afgelopen weekend een tweede actie voor het Qiyo-fonds op gang getrapt. Dit keer verkoopt ze verjaardagskalenders, mokken en muispads ten voordele van de strijd tegen olifantenherpes.

Eerder dit jaar verkocht Kris al een jaarkalender met eigen foto’s van de olifantenfamilie van Planckendael. Het werd een enorm succes. Een paar weken geleden mocht ze een cheque ter waarde van 3.015,78 overhandigen aan de olifantenverzorgers. Het geld gaat naar het Qiyo-fonds, het fonds dat het dierenpark oprichtte na de dood van olifant Qiyo waarmee Kris een bijzondere band had.

“Volgend jaar kom ik opnieuw met een jaarkalender, maar ik wilde ook wat doen rond de geboortedag en sterfdatum van Qiyo, om de actie warm te houden. Daarom heb ik nu een verjaardagskalender, muispads en mokken laten bedrukken met foto’s van Qiyo en de andere leden van de olifantenfamilie.”

Verdriet nog niet verwerkt

Ze doet het uit liefde voor de dikhuiden. “Het overlijden van Qiyo, haar mama Phyo Phyo en broertje Tarzen vorig jaar hebben er bij mij diep ingehakt. Het verlies van deze ‘gentle giants’ is nog altijd niet helemaal verwerkt, en vooral het plotse heengaan van kleine bijna 3-jarige Qiyo door het killer virus voor olifanten - het herpesvirus - is als een donderslag bij heldere hemel gevallen.”

De kalender (20x20 cm) wordt aangeboden voor 20 euro, de mok en de muispad voor 12 euro. Bestellen kan tot en met 15 mei via krislamon@telenet.be. “Het is de bedoeling om alles afgeleverd te krijgen in de eerste 14 dagen van juni 2019, symbolisch tussen de sterf- en geboortedatum van onze betreurde Qiyo.”