Groepswandeling zet diversiteit in de kijker 04 mei 2018

Visit Mechelen heeft gisteren 'Divers Mechelen' gelanceerd, een nieuwe geleide groepswandeling met diversiteit als insteek. Tijdens de twee uur durende ontdekkingstocht doorheen de binnenstad staat de gids stil bij thema's als migratiegolven, onderwijs en integratie. Stadsgids Peter Meuris had het gisteren bij de eerste 'Divers Mechelen' over hoe de diversiteit in de stad komt, wat je daarvan in het straatbeeld kan zien en hoe de stad omgaat met de uitdagingen. Over levensbeschouwingen had hij het bewust niet. Een rondleiding boeken kost 80 euro (voor een groep van maximum 25 deelnemers). Reserveren bij Visit Mechelen. De wandeling werd ontwikkeld in opdracht van het stadsbestuur. Mechelen telt 138 nationaliteiten, een op vier Mechelaars is van vreemde origine. (WVK)