Groepsaankoop voor rookmelders op komst 02 maart 2018

De Mechelse gemeenteraad heeft een voorstel van oppositiepartij sp.a aanvaard om een groepsaankoop voor rookmelders te organiseren. "Vorig jaar vonden in onze stad 54 woningbranden plaats, een record in vergelijking met de voorgaande jaren. Om deze te voorkomen, vragen we om de primeur van de stad Ieper te volgen en rookmelders in bulk aan te kopen om deze vervolgens aan een gunstige prijs aan te bieden aan de inwoners", luidde het voorstel van Caroline Gennes. Ze verwees ook naar hogere wetgeving die rookmelders tegen 2020 verplicht in alle woningen. Het voorstel werd aanvaard. Burgemeester Bart Somers (Open Vld) zei wel te willen onderzoeken of het niet in een groter kader kan, in de ganse brandweerzone of een intercommunale. (WVK)