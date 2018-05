Groen zet onbekende vrouw op 2de plaats stadslijst 08 mei 2018

Groen Mechelen kiest voor een nieuw gezicht bovenaan de stadslijst met Open Vld en M+. Meteen na burgemeester Bart Somers (Open Vld) zal de naam van Gabriella De Francesco (40) op de kieslijst staan. Ze wil zich gezien haar achtergrond vooral op sociale thema's toeleggen. Ze leidt momenteel 38 Volt, het kinderopvangproject voor werkzoekenden in de Caputsteenstraat, en was daarvoor aan de slag als coördinator van het noodopvangcentrum aan de Nekkerhal.





"Het heeft mij geleerd: als we samenwerken, is er veel mogelijk in deze stad", zegt ze. Daarvoor was ze actief als kleuterleidster en pedagogisch begeleider in Brussel. De twee Groen-schepenen Marina De Bie en Björn Siffer krijgen een plaats in de top-8 van de lijst, Kristof Calvo en Tine Van den Brande staan achteraan. (WVK)