Groen wil voorrang voor fietsers op Vesten 23 augustus 2018

Als het van Groen afhangt, krijgen de fietsers op de Vesten binnenkort meer... groen. "De lichtenregeling op de Vesten is vooral gericht op doorstromend autoverkeer, wat niet altijd in het voordeel van de fietser is. Zelfs als het veilig kan, moeten fietsers vaak meerdere keren oversteken om op een reglementaire manier hun weg te kunnen vervolgen. Door 'vierkant groen' in te voeren - tegelijk groen voor alle fietsers en voetgangers tussen groenfasen voor auto's door - zouden fietsers veilig en snel de grote assen kunnen kruisen", zegt voorzitter Patrick Princen. Volgens Wegen en Verkeer heeft vierkant groen ook nadelen. "Waaronder een verminderde doorstroming. Vooraleer dit principe toe te passen op een specifiek kruispunt, dienen de voor- en nadelen daarom goed tegen elkaar te worden afgewogen." (WVK)