Groen trekt per boot naar de kiezers

03 maart 2019



Groen is dit weekend zijn nationale précampagne gestart voor de komende Vlaamse en Federale verkiezingen. Met zijn verschillende kandidaten trok het eerst met zijn campagnebus doorheen de Antwerpse provincie om dan te eindigen in Mechelen. “Waarom hier? Omdat we hier in Mechelen mee het heft in handen hebben om de stad in de goede richting te leiden”, vertelt Kamerlijsttrekker Kristof Calvo. Eens in Mechelen liet het de bus achter en ging het per boot verder richting het Begijnhof om daar deur-aan-deur de Mechelaar te bezoeken. “We doen dat niet enkel om hen te overtuigen maar ook om aan hen te vragen wat zij belangrijk vinden”, klonk het nog bij Calvo. Onder de deelnemers van de précampagne waren er verschillende kandidaten uit onze regio bij. Zo namen naast Calvo onder andere ook nog Mechelse schepen Bjorn Siffer en gemeenteraadsleden Tine Van den Brande, Maxime Willemsen en Faysal El Morabet alsook Charlotte Pittevils uit Bonheiden, Koen Kerremans uit Berlaar, Staf Aerts uit Duffel deel aan de huis-aan-huis-campagne. “Het doel voor de komende verkiezing is duidelijk. Het aantal kamerleden in mei te verdubbelen”, besluit Calvo.