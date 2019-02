Groen pleit voor treinhalte aan Planckendael Wannes Vansina

14 februari 2019

15u09 1

Groen voerde deze ochtend een ‘Valentrein’-actie in verschillende stations om de pendelaars te bedanken voor het gebruik van het openbaar vervoer. In Mechelen ging dat gepaard met de voorstelling van een eisenpakket voor een beter treinaanbod. “Op een moment dat jongeren massaal op straat komen om actie te vragen in de strijd tegen de klimaatopwarming, staan de investeringen in het openbaar vervoer op een heel laag pitje”, stelt gemeente- en provincieraadslid Rina Rabau. Ten eerste vraagt de partij een verbeterd regionaal treinaanbod, ten tweede de opname van Muizen – met nieuwe halteplaats aan Planckendael – in de tariefzone Mechelen. Een derde actiepunt is de vernieuwing van treinstation Nekkerspoel. De partij wijst op de problemen met de roltrappen en ziet er graag meer fietsenstallingen.

Overigens voerde ook N-VA actie in het station. Valentijnchocolaatjes mocht de partij dit jaar niet uitdelen omwille van de sperperiode, dus werden het bladwijzers met partijstandpunten én een gedicht over liefde.