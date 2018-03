Griffier krijgt klappen na meedelen van vonnis 20 maart 2018

02u40 0 Mechelen Een griffier van het vredegerecht in Mechelen heeft enkele klappen gekregen nadat hij een vonnis had meegedeeld. De man werd ook nog bedreigd met de dood. Gisteren stond de agressor voor de rechter. Hij riskeert acht maanden cel.

Begin oktober 2017 stapte Narek D. uit Mechelen het gerechtshof in Mechelen binnen. Hij ging er op het vredegerecht een vonnis inkijken. "In dat vonnis werd beslist dat hij uit zijn woning gezet. Hierop begon hij agressief te worden", zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. "Hij begon te dreigen en beweerde iedereen op de griffie te doden. Nadien gaf hij een vuistslag in het aangezicht van de griffier die het vonnis had voorgelezen." De beklaagde sloeg nog op de vlucht, daarbij gooide hij nog verschillende stoelen op de grond. Op basis van het vonnis en door de verklaringen van getuigen werd hij uiteindelijk geïdentificeerd. Opdagen voor verhoor deed hij niet, en ook gisteren stuurde hij zijn kat. Het parket vroeg dan ook om de celstraf effectief op te leggen. De griffier vroeg gisteren een schadevergoeding van 750 euro. "Sinds de feiten ben ik niet meer dezelfde man als toen. Het vertrouwen is weg en ik ben veel ongeruster als iemand om een vonnis komt. De emotionele impact is heel groot", luidde het gisteren op zitting. De griffier nam inmiddels wel het werk terug op. Vonnis volgt op 16 april. (TVDZM)