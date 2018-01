Gratis fruit voor kinderen J@M 02u52 0

Voortaan krijgen kinderen van de Mechelse werking J@M elke derde dinsdag van de maand fruit tijdens de huiswerkbegeleiding. "We moeten alle kwetsbare kinderen in Mechelen kunnen bereiken en hen laten zien waarom fruit belangrijk is voor een gezond voedingspatroon. Op deze manier leggen we ook contact met de kwetsbare doelgroep en kunnen we hen ondersteunen in andere zaken", legt voorzitter van het Sociaal Huis Koen Anciaux (Open Vld) het opzet uit. Het is belangrijk dat de doelgroep meer fruit eet. "We merken dat chips, frisdrank en snoepgoed bij kinderen uit een sociaal kwetsbaar milieu vaak een centrale plaats innemen", zegt jeugdschepen Greet Geypen (Open Vld). Het project loopt tot eind dit jaar. (WVK)