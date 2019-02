Gratis chocomelk voor fietsers aan Korenmarkt Antoon Verbeeck

16 februari 2019



De Fietsersbond Afdeling Mechelen organiseerde vanmorgen een twaalfde editie van Choco-Vélo. Fietsers die langs de Korenmarkt reden, ontvingen van de bond een warme choco. “Om de fietsers een hart onder de riem te steken tijdens het koude weer”, klonk het in de aankondiging. Maar daar beslisten de weergoden anders over, want het werd een lenteachtige ochtend. Dat hield de bond echter niet tegen. “We staan weer met chocomelk om al die dappere fietsers te verwelkomen die van Mechelen een nóg aangenamere stad maken dan ze nu al is. Welk vervoermiddel kan je immers beter in de strijd gooien tegen die klimaatverstoring dan de fiets? Géén CO2 en géén fijn stof, maar wel een langer leven in goede gezondheid én een goed gevoel erbij”, klonk het. Omstreeks half twaalf viel de Fietsersbond zonder gas en werd er koude chocomelk geschonken. Niet dat de fietsers dat erg vonden.