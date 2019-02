Graafwerken doen stroom uitvallen bij 100-tal gebruikers Wannes Vansina

13 februari 2019

14u08 0

Deze middag viel de stroom uit bij een honderdtal aansluitingen in Blaasveld en Heffen. Aanleiding waren graafwerken in Blaasveld. Daarbij werd kort na 13 uur een middenspanningskabel geraakt. Volgens David Callens van Fluvius kon de situatie snel worden hersteld had iedereen om 13.46 uur weer stroom.