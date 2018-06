Graafmachine zet gezinnen uren zonder stroom 12 juni 2018

Een kleine 500 gezinnen in Muizen werd maandag getroffen door een elektriciteitspanne. Een aannemer had omstreeks 13.15 uur bij graafwerken vlakbij een elektriciteitscabine twee kabels geraakt in de Lotelingstraat. Daarop trachtte Eandis het probleem op te lossen door te verschakelen. "Op het ogenblik dat de laatste klanten weer zouden aangesloten viel weer alles uit ten gevolge van een onevenwicht op het net", zegt woordvoerder Jean-Pierre Blomme. Rond 14.10 hadden de meeste gezinnen weer stroom. Enkele tientallen gezinnen in de Lotelingstraat en Rateaulaan moesten wachten tot de herstelling van de kabels, wat een aantal uren in beslag nam. (WVK)