Gps gestolen uit zes geparkeerde wagens 16 augustus 2018

Op vijf verschillende plaatsen in heel Mechelen hebben dieven ingebroken in wagens. Telkens werd de ingebouwde gps ontvreemd. De dieven sloegen toe in de Oscar Van Kesbeeckstraat, de Lindestraat, de Pareipoelstraat en in de Mahatma Gandhistraat. Op een plaats werden twee voertuigen geviseerd. De politie van de zone Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart. Vermoedelijk werden de diefstallen gepleegd door dezelfde daders. (TVDZM)