Gouden Kooi opent escape room van de toekomst. “15 maanden aan gebouwd” Wannes Vansina

24 maart 2019

12u37 0 Mechelen Vijftien maanden. Zolang hebben Bert Briké en Jan Gheyle van De Gouden Kooi in Mechelen gebouwd aan een eerste van vier nieuwe escape rooms aan de Haverwerf. Bezoekers belanden onder meer op een kerkhof en in een kerk. Een vriendengroep kreeg dit weekend de primeur. Tot grote opluchting van de uitbaters was het verdict uiterst positief.

“De beste escape room die we ooit gedaan hebben.” Een eerste extern team mocht vrijdagavond bij wijze van test ‘Het Geheim van Sint-Romuldus’ trachten de doorgronden en kwam diep onder de indruk weer buiten. An Wuyts, Thomas Raes, Kevin Debbout, Peter Van Roosbroek en Els Houtekeete ontsnapten ternauwernood, met 1 minuut en 26 seconden op overschot. “Maar het was fantastisch”, klinkt het als uit een mond.

Voor het ervaren ontsnappingsteam was het de grootste escape room (meer dan 100m²) die ze ooit hadden gezien. “Het is geweldig mooi. Ik zou er gerust nog drie uur in kunnen rondlopen. Ik heb met open mond staan kijken. Je vergat haast dat er ook nog moest gezocht worden, en zelfs gekropen. In andere escape rooms moet je veelal sloten openmaken, dit was zoveel meer”, vertellen de vrienden.

Film

Ze hadden het gevoel mee te spelen in een film en dat was net wat uitbaters Bert Briké en Jan Gheyle voor ogen hadden. “Minstens zo belangrijk als de puzzels zijn de sfeer en het verhaal. Alles draait om beleving”, vertellen ze. Het begint al bij de creepy trailer, die eindigt met de woorden ‘Dit is niet meer normaal. Ge moet mij helpen.’

Veel van het vervolg willen de uitbaters niet verklappen. We mogen de escape room, die bestaat uit liefst zeven ruimten (!), ook niet fotograferen. We kunnen verklappen dat een heuse kerk en kerkhof er deel van uitmaken. Bezoekers krijgen 70 minuten de tijd om te ontsnappen, 10 minuten langer dan gebruikelijk is. Bert en Jan trokken onder meer naar Londen en Berlijn om er de beste escape rooms ter wereld te bezoeken. Niet om te kopiëren, uiteindelijk deden ze toch vooral hun eigen ding.

Zenuwachtig

Al kostte hen dat wel 15 maanden. Het pand aan de Haverwerf huren ze al sinds januari vorig jaar, pas begin april gaat ‘Het Geheim van Sint-Romuldus’ open. Ze deden dan ook 95% zelf. De uitbaters waren dan ook best zenuwachtig voor de eerste test. “We hebben veel plezier beleefd aan het bouwen, maar de reactie is toch altijd afwachten. Bezoekers doen soms dingen die je niet voorziet. De reactie van vanavond is dan ook de max.”

Uiteindelijk moeten er aan de Haverwerf vier escape rooms komen. De Gouden Kooi opende in april 2016 in een voormalig godshuis in de Gerechtstraat, waar het ook vier escape rooms heeft. “Ze blijven perfect voor beginnende escapers, families en teambuildings, in de Haverwerf gaan we net een stapje verder.”