Gordijnen van 150.000 euro moeten akoestiek Sint-Pieter en Paul verbeteren 18 juni 2018

02u26 2

De stad Mechelen investeert 150.000 euro in het verbeteren van de akoestiek in de gerestaureerde Sint-Pieter en Paul-kerk op de Veemarkt met het oog op het stijgende aantal concerten. Uit een studie blijkt dat vooral de nagalmtijd een probleem is. Het aanbrengen van geluidsabsorberende gordijnen voor 26 ramen en voor de loges op de verdieping aan het koor moet verbetering brengen. De gordijnen, bediend met afstandsbediening, kunnen ook de kerk verduisteren. "De gordijnen zijn doeken met geluidsabsorberende eigenschappen. Een vast paneel bovenaan, dat bekleed wordt met dezelfde stof als de gordijnen, verbergt het opbergmechanisme", aldus schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld). Bijkomend voorziet het aanbestedingsdossier ook vier wegneembare statieven voor de audioboxen. De plaatsing wordt omstreeks oktober verwacht. (WVK)