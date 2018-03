Goed opgeruimd? Dan mag speelplein langer openblijven 30 maart 2018

02u30 1 Mechelen De stad Mechelen lanceert een nieuwe 'Stad om te Zoenen'. De zwerfvuilcampagne wil dit keer in de eerste plaats de jeugd bereiken onder het motto 'Jong geleerd, is oud gedaan'. "Indien de buurt de speelpleinen proper houdt en de afspraken netjes opvolgt, kunnen ze iets langer openblijven", klinkt het.

Onder de noemer Stad om te Zoenen sensibiliseert de stad al jaren omtrent de moeilijk uitroeibare problematiek van zwerfvuil en sluikstorten. Samen zorgen ze de afgelopen jaren telkens voor een enorme afvalberg van meer dan 1.500 ton. In de editie 2018 focust de campagne op de jeugd. Het motto: 'Jong geleerd, is oud gedaan'. De focus ligt op recycleren, zwerfvuil, tegeltuinjes, peters en meters en de wedstrijd voor onderwijsinstellingen 'Schoonste School'. Over elk thema zal een filmpje worden gemaakt met telkens een lid van de Kinderraad in de hoofdrol. "Tegen de zomer gaan we een actieplan uitwerken en bekijken hoe speelpleinen in eigen beheer door lokale jongeren (12-18 jaar) onderhouden en afgesloten kunnen worden. Zodoende leggen we de verantwoordelijkheid voor de speelpleinen in handen van de jongeren. Indien de buurt deze speelpleinen proper houdt en de afspraken omtrent sluiting netjes opvolgt, kunnen ze iets langer openblijven", zegt schepen van Wijk- en Dorpszaken Katleen Den Roover (N-VA). In september volgt een bewustmakingsactie rond zwerfvuil in probleemzones. "We gaan in september bij aanvang van het nieuwe schooljaar in samenwerking met de middelbare scholen acties op poten zetten om jongeren bewust te maken van de zwerfvuilproblematiek", vult schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (N-VA) aan.





Bedankmoment

De campagne sluit zoals de voorgaande jaren in oktober af met een bedankmoment voor de peters en meters die zich engageren voor het vrijwillig proper houden van een stukje openbaar domein.





(WVK)