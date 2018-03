Goed ondernemersidee is 4.000 euro waard 23 maart 2018

Bizidee, een initiatief van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, organiseert op 29 maart de 'Nacht van de Inspiratie' in campus De Ham van de Thomas More-hogeschool. Toekomstige ondernemers en starters kunnen er deelnemen aan gratis workshops en krijgen er advies. Gastspreker is Dieter Penninckx, medeoprichter van de FNG Group en sinds kort mede-eigenaar van voetbalclub KV Mechelen. Via de Pop Poll van Bizidee kunnen deelnemers hun ondernemersidee kort toelichten. Het beste idee maakt kans op een geldprijs van 4.000 euro. Deelnemen aan de 'Nacht van de Inspiratie' is gratis, maar kan enkel mits inschrijving op de evenementpagina https://www.eventbrite.nl/e/tickets-bizidee-nacht-van-de-inspiratie-03292018-mechelen-43311287226. (WVK)